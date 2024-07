Chiesa, si tratta: Le Fée è in arrivo

La Juventus ha fissato il prezzo per Federico Chiesa (26): la base è di 30 milioni di euro ma la cifra è trattabile perché il suo contratto scade il 30 giugno del 2025 quindi c'è il rischio, anche se lontano, che i bianconeri possano perderlo a parametro zero. Non è un segreto ormai che alla Roma, e soprattutto a Daniele De Rossi, l'esterno piaccia. [...] Il problema però non è tanto il costo del cartellino [...] quanto la richiesta d'ingaggio. [...] Al momento è tutt'altro che una trattativa in chiusura. Serve del tempo, capire la volontà dell'esterno che ha estimatori fuori dall'Italia [...] e capire, soprattutto, se c'è l'intenzione di abbassare le pretese. Se ne riparlerà più avanti, forse, perché la Roma in questo momento ha altri pensieri in testa.

Quella di ieri è stata una giornata importante per il centrocampista: contatti continui per Enzo Le Fée (24) del Rennes. [...] L'operazione è entrata nella fase caldissima, quella finale, dove mancano solamente i dettagli da limare. Mentre con il giocatore è tutto fatto da tempo e lui sta aspettando solamente il via libera definitivo per prendere un aereo direzione Roma. [...] Rimangono vivi i contatti per Sorloth (28), individuato come l'erede di Romelu Lukaku (31). Il Villarreal al momento non scende sotto i 38 milioni di euro della clausola, ma ci si può lavorare, soprattutto se dovesse uscire Tammy Abraham (26). [...] A proposito di uscite: Rick Karsdorp (29) è destinato all'addio e ha capito che il suo tempo a Trigoria è finito. L'AEK Atene ci sta pensando e l'ipotesi Grecia è da tenere in considerazione. [...]

(Il Messaggero)