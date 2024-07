Chiesa si avvicina, c'è il sì della Juventus: affare da 20 milioni

La Roma vuole comprare Federico Chiesa. E questo è un fatto, certificato ormai da settimane. [...] La Juventus vuole vendere Federico Chiesa. E questo è un altro fatto assodato. Il calciatore non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta che sta disegnando la sua Juve senza l'attaccante azzurro. [...] Qui subentra la Roma che ha già ricevuto il sì dei bianconeri all'offerta presentata. Ok il prezzo è giusto: 20 milioni di euro più 5 di bonus. Tutti d'accordo. Tranne uno. Federico Chiesa.

Il calciatore infatti ancora non è convinto della destinazione giallorossa. La sua volontà sarebbe quella di giocarsi l'ultima chance con la Juventus. [...] Da qui l'attesa. Di capire bene cosa fare nel futuro, mettendo in stand by l'offerta della Roma. Chiesa vuole prendersi del tempo per valutare tutte le offerte e scegliere la soluzione più giusta per la sua carriera. E il suo portafoglio. Ma tutti hanno estrema fretta. La Juventus di venderlo e la Roma di acquistarlo. [...] Un accerchiamento a tutti gli effetti per convincere l'attaccante della Juventus a sposare il nuovo progetto romanista. Roma e Juventus hanno raggiunto un accordo di massima. Ora manca solo l'ok del calciatore. [...]

(la Repubblica)