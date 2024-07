Chiesa, prima le nozze poi permesso e Continassa. Non andrà in Germania

Il conto alla rovescia sta per finire: sabato prossimo Federico Chiesa sposerà la sua Lucia. La cerimonia è in programma a Grosseto, ma poi il "viaggio di nozze" di Fede non proseguirà in Germania con la Juventus. [...] I motivi logistici-temporali sono oggettivi e si intrecciano alla strana estate che sta vivendo Chiesa. Federico, dopo la delusione vissuta all'Europeo con l'Italia, ha capito di non essere più centrale nel nuovo progetto bianconero.

Ma prima di prendere in considerazione una nuova avventura, Chiesa vuole toccare con mano quello che ha iniziato a intuire a distanza. [...] Federico, nei giorni del corteggiamento della Roma di Daniele De Rossi, ha preso tempo per concentrarsi sul matrimonio, valutare la situazione al rientro alla Continassa e per guardarsi intorno, soprattutto all'estero. Lo scambio con Jadon Sancho del Manchester United resta un'ipotesi. [...] La Juventus parte da una valutazione di 20-25 milioni più bonus.

(gasport)