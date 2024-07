Chiesa, Prati e Bellanova per una Roma più azzurra

Il fallimento dell'Italia all'Europeo rimanda inevitabilmente a riflessioni sul mercato dei club di Serie A. [...] Ci sarà un po' di azzurro negli investimenti? Saranno valorizzati i ragazzi che escono dalla Primavera? I giovani saranno utilizzati solo come plusvalenze? Ecco, il nuovo progetto dei Friedkin può rispondere a tutte queste domande e rimanda a una Roma non solo più green, ma anche più azzurra. [...] Non è un caso quindi che i Friedkin abbiano investito la bellezza di cinquanta milioni di euro nel settore giovanile, e non è un caso che la Roma abbia portato in finale 5 rose su 6, vincendo i campionati con l'Under 17 e l'Under 15. [...]

E allora sarà una Roma più azzurra, non solo negli innesti dalle giovanili ma anche dal mercato. Perché tra le idee, anzi, gli obiettivi di mercato ci sono anche tanti italiani visionati con cura da De Rossi e dai dirigenti. Federico Chiesa, Matteo Prati e Raoul Bellanova sono i veri sogni (compatibilmente con le risorse economiche dl club) del tecnico che avrebbe un rinforzo azzurro per ruolo oltre che a tre ragazzi di qualità, gamba e fame. [...] Il mercato naturalmente non sarà interamente a tinte azzurre (anche perché i club di Serie A sono botteghe care), ma di certo a prescindere da questi tre nomi qualche rinforzo "locale" arriverà. Non sorprende allora neanche l'interesse - come ha riportato ieri Sportface - per Gianluca Busio, nazionale statunitense ma con cittadinanza italiana. [...]

(corsport)