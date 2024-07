La Roma ha deciso, con fermezza, di abbandonare la pista Chiesa. Il motivo è semplice: il giocatore non è convinto, vuole scegliere con calma il futuro dopo il matrimonio e aspettare. La società giallorossa vuole calciatori affamati e convinti e, visto che così non è, addio a Federico Chiesa, con la voglia di cercare qualcuno che non veda l'ora di indossare la maglia della Roma. [...]

(corrieredellosport.it)

