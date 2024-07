Chiesa irrita la Roma. Dopo il colpo Le Fée il club accelera ancora per prendere l'esterno

La Roma chiude la porta a Federico Chiesa. E se è vero che nel mercato le situazioni possono cambiare da un giorno all'altro, lo è altrettanto che a Trigoria non hanno gradito il comportamento dell'attaccante bianconero, che sta prendendo tempo dopo che la società giallorossa e la Juventus avevano trovato un principio di accordo - 20 milioni più bonus - per il suo trasferimento. I tentennamenti di Chiesa, che vuole la Champions, non sono in linea con quanto detto qualche settimana fa da Daniele De Rossi, e cioè che chi giocherà nella Roma dovrà essere convinto di farlo e con-tento di esserci. Il ds Ghisolfi, poi, ha fretta di mettere a disposizione di DDR la rosa al completo, e per questo nelle ultime ore è spuntato di nuovo il nome di Riquelme. (...) Ma la strategia del mercato molla Roma sembra cambiata. L'operazione Le Fée è la conferma di come il ds possa investire prima ancora di vendere: 23 milioni spesi per il centrocampista francese, che sarà annunciato oggi, rappresentano una mossa molto importante, che si va ad aggiungere al riscatto di Angelino e al contratto triennale fatto firmare a De Rossi e allo staff. E anche una rassicurazione per i tifosi, preoccupati che l'acquisto dell'Everton da parte della famiglia Friedkin possa distogliere risorse. (...)

(corsera)