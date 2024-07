Era a un passo dal lasciare la Roma nel mercato invernale e poi in quello estivo, ma alla fine la Roma è riuscita a trovare l'intesa in extremis con Luigi Cherubini. [...] Il capitano della Roma Primavera rinnoverà il suo contratto fino al 2027: un'intesa trovata grazie al lavoro della dirigenza giallorossa che non ha voluto perdere a zero un promettente talento frutto del settore giovanile di Trigoria, nel quale i Friedkin in questi anni hanno investito 50 milioni di euro.

(corsport)