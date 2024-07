Luigi Cherubini e la Roma: c'è un ritorno di flamma. L'ex capitano della Primavera sembrava destinato a definire in proprio il suo futuro, a contratto scaduto, ma da Trigoria sono arrivati segnali che stanno cambiando le carte in tavola: la Roma, infatti, non vuole perdere il controllo dell'attaccante esterno e sta trattando un nuovo contratto. […] Ora spetta al ragazzo scegliere. Non è escluso che possa essere girato in prestito per un anno in caso di "rinnovo".

(Corsport)