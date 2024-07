Centravanti, piace anche Mikautadze del Metz. Terzino destro, Kaboré nome nuovo (ManCity)

L'interesse è concreto, ma al momento la Roma non ha fatto nessuna offerta per Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Metz che ha disputato un ottimo Europeo. Classe 2000, è stato appena riscattato dalla formazione francese, dove ha giocato negli ultimi 6 mesi in prestito dall'Ajax: 13 gol in 20 partite, 11 nelle ultime 12 gare in Ligue 1. [...]

C'è una trattativa in corso col Monaco, che può chiudere per una cifra tra i 20 e i 25 milioni, ma a Trigoria il suo profilo piace parecchio e non è da escludere un inserimento. [...] Per la fascia destra in difesa il nome nuovo è Issa Kaboré, 23 anni di proprietà del Manchester City nell'ultima stagione in prestito al Luton Town. In stand-by l'operazione Gallo: il Lecce lo valuta 10 milioni, troppi per la "riserva" di Angelino.

(corsera)