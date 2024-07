La ricerca del secondo portiere dopo aver salutato Rui Patricio e al momento sembra una corsa a due tra Bodart e Gollini. Da tempo il club giallorosso ha messo nel mirino Arnaud Bodart, 26 anni, portiere dello Standard Liegi. De Rossi e Ghisolfi, però, stanno provando a capire se ci siano o meno i margini per portare a Trigoria Gollini. (...) Dopo l'esperienza a Napoli non se la sente di iniziare da secondo. Ecco perché, al momento, Bodart continua ad essere in pole.

(corsport)