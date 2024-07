Casting attaccante: sprint per En-Nesyri

Nel lungo casting che la Roma sta facendo per il nuovo attaccante da regalare a Daniele De Rossi è spuntato un nome nuovo nella lista dei giallorossi. Quello di Youssef En-Nesyri, 27enne marocchino di proprietà del Siviglia. Da qualche giorno a Trigoria staziona l'intermediario italiano dell'operazione che sta lavorando gomito a gomito con Ghisolfi per trovare la quadra economica dell'operazione. Il club andaluso ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro, ma con circa 15 l'operazione si chiude. [...]

Ma c'è da battere la concorrenza di José Mourinho, che come riferiscono dalla Spagna, avrebbe messo gli occhi sull'attaccante marocchino per rinforzare il Fenerbahce. I giallorossi vorrebbero evitare l'asta per questo stanno preparando un'offerta da circa 15 milioni bonus compresi per anticipare le sirene turche e regalare, velocemente, l'attaccante a mister De Rossi. Nella short list restano altri profili sondati nelle scorse settimane. George Mikautadze del Metz, messosi in mostra con la nazionale georgiana all'Europeo, valutato 25 milioni. E Alexander Sørloth del Villarreal per cui gli spagnoli chiedono 35 milioni

(la Repubblica)