Capello: "Roma? A oggi non ci sono certezze. Mi aspetto molto da Le Fée, Soulé potrebbe essere il nome giusto"

GASPORT - L'ex allenatore Fabio Capello, vincitore dello storico scudetto a Roma del 2001, ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano (tra le altre cose) della situazione attuale della squadra giallorossa, soprattutto in chiave calciomercato. Queste le sue parole: "La Roma è una delle squadre su cui è più complicato esprimere giudizi o fare previsioni al momento. Daniele De Rossi ha perso già otto giocatori che erano in rosa lo scorso anno: da Lukaku a Spinazzola, passando per i vari Llorente, Renato Sanches, Azmoun...Insomma, gioco forza il gruppo giallorosso cambierà molto i nestate, sebbene la situazione economica ponga dei limiti alla capacità d'investimento, come d'altronde per la maggior parte delle formazioni italiane. La difficoltà per l'allenatore sarà non poter lavorare da subito con la rosa che avrà quando si farà sul serio. Per dire, Abraham mi pare sia destinato ad andare via, ma chi sarà il centravanti della Roma? A oggi non ci sono certezze. A centrocampo, invece, è arrivato Enzo Le Fée, per cui sono stati spesi soldi importanti e da cui perciò è lecito aspettarsi molto, mentre Aouar andrà in Arabia Saudita e non sarà rimpianto. Servono aggiunte in difesa, ma anche in attacco mi pare ci sia la volontà di aggiungere qualità. Soulé, se non andasse in Premier League, potrebbe essere il nome giusto per una squadra di grande fantasia".