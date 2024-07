Cantiere Roma: l'attesa di DDR

[...] Oggi è il 2 luglio, ci sono ancora due mesi di mercato, il campionato inizia nel weekend del 17-18 agosto e come dimostrato dall'ex Sabatini se un club vuole, può comprare anche 9 calciatori in un giorno. [...] Poi però, c'è l'altra faccia della medaglia: la Serie A è finita da 36 giorni, manca meno di una settimana all'inizio del ritiro, il primo dal via per De Rossi, da 48 ore hanno salutato definitivamente 8 calciatori (Spinazzola, Rui Patricio, Lukaku, Azmoun, Llorente, Sanches, Kristensen e Huijsen) e non può essere l'arrivo del baby Sangaré, [...] o il riscatto di Angelino, a cambiare gli umori della piazza. Che aspetta un segnale. [...]

Ad attendere c'è anche De Rossi. Che con il suo sorriso dispensa serenità ma che non deve commettere l'errore del suo predecessore, ossia quello di diventare l'unico referente del club all'esterno. [...] Daniele aspetta, consapevole che all'appello mancano - seconde linee incluse - una decina di calciatori: un portiere di riserva (che il club ha individuato in Bodart); un esterno titolare a destra e uno a sinistra; [...] almeno un centrale se in rosa resterà Kumbulla; [...] un centrocampista semi-titolare che possa alternarsi con i tre moschettieri Cristante-Paredes-Pellegrini della mediana (Ghisolfi è in pressing per Le Fée) [...] e uno di riserva (se partirà Aouar); due esterni offensivi (almeno uno dei due titolare: il sogno è Chiesa) [...] e due centravanti (DDR stravede per Omorodion), partenza di Abraham permettendo. [...]

(Il Messaggero)