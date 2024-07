Calciomercato Roma: su En-Nesyri c'è anche il Bologna

Il futuro di Youssef En-Nesyri sembra ormai ben lontano dal Siviglia. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore non sarebbe intenzionato a rinnovare con gli spagnoli e su di lui ci sarebbe già il forte interesse della Roma di Daniele De Rossi e il Fenerbahce di José Mourinho.

Secondo l'edizione odierna del quotidiano però a queste due squadre si sarebbe aggiunto anche il Bologna, alla ricerca di un sostituto davanti del partente Joshua Zirkzee. In tal senso ci sarebbero già stati dei contatti per il suo acquisto e il giocatore avrebbe contattato il connazionale El Azzouzi per chiedere informazioni.

(il Resto del Carlino)