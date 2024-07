Calciomercato Roma: proposto Gosens, contatto esplorativo. Si valuta anche Sergi Cardona

Dopo la partenza di Leonardo Spinazzola a parametro zero (che a breve diventerà un nuovo giocatore del Napoli) la Roma è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la fascia sinistra di difesa e dare una valida alternativa allo spagnolo Angelino. Sull'edizione odierna del quotidiano spunta una vecchia conoscenza del campionato italiano: sarebbe stato infatti proposto il tedesco Robin Gosens dell'Union Berlino, reduce da una stagione complicata conclusa a ridosso della zona retrocessione. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, con l'ingaggio che attualmente è vicino ai 2 milioni annui. In alternativa si valuterebbe anche Sergi Cardona, recentemente svincolato dal Las Palmas.

(Il Tempo)

Arrivano conferme sull'interesse della Roma per Gosens. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i giallorossi si sarebbero informati sui costi dell'operazione e ci sarebbe stato un contatto esplorativo. L'esterno è seguito anche da Torino e Lazio, che hanno effettuato dei sondaggi.