Calciomercato Roma: piace Mikautadze per l'attacco. Costo 25 milioni, su di lui anche il Monaco

Continua la ricerca della Roma di un nuovo giocatore che possa sostituire Romelu Lukaku al centro dell'attacco giallorosso in vista della prossima stagione. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla di un possibile interesse per Georges Mikautadze, centravanti georgiano del Metz protagonista sia in Ligue 1 (14 gol in 22 presenze) che all'Europeo con la sua nazionale (3 gol su 4 partite giocate). La valutazione è di 25 milioni e i giallorossi si sarebbero già interessati da tempo con il suo entourage, con il giocatore che in questo momento piace tanto anche al Monaco.

(gasport)