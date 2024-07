Per un attaccante che arriva, Dovbyk, ce n'è uno che potrebbe partire presto, si tratta di Eldor Shomurodov. Il Verona infatti ha messo gli occhi sulla punta ex Genoa, in uscita dalla Roma, avviando i contatti con l'entourage dell'uzbeko, che dunque dopo il prestito al Cagliari e pronto a fare le valigie di nuovo.

(Il Tempo)