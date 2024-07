"Ritorno di fiamma" per Wout Weghorst. Secondo l'edizione odierna del quotidiano sull'attaccante olandese del Burnley classe 1992, attualmente impegnato agli Europei con la sua nazionale, ci sarebbero la Roma (dopo gli accostamenti della scorsa stagione) e l'Ajax, attualmente in pole position per acquistarlo. Nell'ultima stagione Weghorst ha giocato in prestito all'Hoffenheim (7 gol e 4 assist in 30 presenze) e potrebbe partire per 10 milioni trattabili.

(Tuttosport)