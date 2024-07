Calcio a 5: la Roma sale sull'Olimpus

Dal blues al giallorosso. E' la trasformazione cromatica dell'Olimpus Roma calcio 5 che è stata accolta da qualche giorno tra le braccia della As Roma. Si chiamerà Roma 1927 Futsal la nuova creatura che punta come sempre ad un ruolo da protagonista nel calcio a 5 nazionale. [...] Di fatto il club giallorosso di Dan Friedkin per sbarcare nel calcio a 5 ha scelto una realtà consolidata e di buone tradizioni. La trattativa è stata lunga e articolata ed è andata avanti per mesi tra il presidente Andrea Verde e la dirigenza di Trigoria. [...]

"L'accordo con la As Roma - spiega il dg Alessandro Angelucci - è stato raggiunto grazie ai risultati ottenuti in ambito nazionale e perché rappresentiamo l'unica realtà romana che partecipa alla Serie A. Questo accordo permette di uniformarci alle grandi società di Futsal in Europa, come il Barcellona, lo Sporting Lisbona, Braga e Anderlecht". [...] Le parole di Andrea Verde neo Presidente Roma 1927 Futsal: "Sono veramente soddisfatto della creazione del Consorzio, dell'unione esistente tra i partecipanti e della figura che è stata scelta per dirigerlo. Il neo Presidente Valentini rappresenta un profilo di alto spessore che aprirà grandissime possibilità di sviluppo alla Serie A". [...]

(Il Messaggero)