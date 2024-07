Calafiori, bastava crederci

Il Bologna sta per andare alla cassa. IL club emiliano ha creduto in Riccardo Calafiori che, pochi mesi prima, era stato ceduto dalla Roma per una cifra irrisoria al Basilea. Meno di due milioni. Pochi spicci per quello che era considerato il miglior talento del settore giovanile giallorosso degli ultimi anni. Bruno Conti lo scoprì quando aveva nove anni ed era alla Petriana, squadra giovanile che gioca al campo di San Pio XI con vista sul Cupolone. La Roma non ha creduto in lui dopo il terribile infortunio al ginocchio. Nel 2018 Riccardo ha rischiato di smettere, si era rotto tutto. Ortopedici di chiara fama dissero che c'era poco da fare per sperare in una carriera da protagonisti. Fu il povero Mino Raiola a convincere il suo assistito ad andare ad operarsi negli Stati Uniti. (...) . Cinquanta milioni la quotazione del suo cartellino, ma c'è un groviglio di percentuali su quella cessione che riguarda anche la Roma, che non ha voluto scommettere sul suo recupero. Oggi Calafiori è diventato un giocatore dì caratura internazionale. Nel Bologna è stato valorizzato da Thiago Matta, che lo ha inventato centrale nella difesa a quattro, lui che aveva sempre fatto tutta la fascia sinistra. Oggi Riccardo è un giocatore completo che può fare anche il centrocampista. Il Bologna ha trovato un tesoro e per cederlo vuole fare l'affare. La Roma che non ha creduto in lui rivendica però dal Basilea un gruzzolo di milioni a suon di Pec. (...)

(corsport)