Bravi Dan e Ryan con il francese: diciamo bonjour alla nuova stagione

Eppur si muove. In extremis, proprio nelle ore in cui la Roma si ritrova a Trigoria, si è materializzato anche il primo volto nuovo della squadra che sarà. [...] Bienvenue, quindi, a Enzo Le Fée, ventiquattrenne centrocampista francese, ci dicono visione di gioco alla Pizarro (magari), età che legittima l'investimento, visione di gioco, ottima tecnica come richiesto da De Rossi che vuole costruire una squadra che faccia più della tecnica che della faccia feroce il suo biglietto da visita. [...] Un'operazione da oltre 43 milioni che, prima di qualsiasi altra considerazione, ci dà una bella notizia.

Ovvero la proprietà ha voluto di nuovo fare la voce del padrone, confermando la centralità della Roma a proposito del business calcio dei Friedkin. [...] Detto questo, però, Le Fée deve essere solo il primo passo di una ricostruzione che non sarà obbligatorio fare solo in una sessione di mercato, ma che comunque in questa estate deve gettare basi solide per un futuro da protagonisti. [...] Servono un portiere, due esterni bassi, uno per fascia, un centrale difensivo, altri due centrocampisti (perché due tra Bove, Paredes e Aouar andranno via), due attaccanti. [...] La ricostruzione è appena cominciata, ma certo non è finita.

(la Repubblica - P. Torri)