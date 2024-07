Befana col derby. Roma, che finale

Si comincia il 17 agosto, nel cuore dell’estate, e si chiude in primavera, il 25 maggio: 380 partite per assegnare lo scudetto e stabilire chi dovrà scendere in serie B dopo una stagione massacrante, con sole quattro soste e tutte dedicate alla Nazionale. Le date sono ovviamente già stabilite: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. Niente stop sotto Natale e una Befana arricchita dal derby romano, il primo della stagione e attualmente collocato il 5 gennaio. Un solo turno infrasettimanale, unico campionato d’Europa che è riuscita in questa impresa per concedere lo spazio alla nuova Champions: si giocherà il 30 ottobre, settimana libera da impegni internazionali e quindi dedicato soltanto alla corsa scudetto. […] Senza sapere se sarà ancora impegna ta in Europa League e in Coppa Italia, la squadra giallorossa dovrà affrontare tra la giornata numero 31 e la numero 37 la Juve, la Lazio, l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta e il Milan. Per De Rossi un ciclo terribile, che può decidere il destino della Roma in meno di due mesi.

(Il Messaggero)