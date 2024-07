Ballottaggio a destra: Pubill sfida Kamanzi

Chiuso - almeno per ora - il capitolo centrocampo, [...] Ghisolfi deve regalare almeno un esterno destro a De Rossi. [...] A Trigoria, appurate le difficoltà per arrivare a Bellanova (tolto dal mercato dal Torino) stanno monitorando un paio di profili. Il primo è quello di Kamanzi, 23enne del Tolosa. L'altro riguarda Pubill, classe 2003 dell'Almeria, offerto in passato al Napoli. A fari spenti si monitora anche la situazione di Issa Kaboré, di proprietà del Manchester City.

Ma Ghisolfi non si ferma qui. Il dirigente francese sta provando infatti a vendere Abraham. [...] Al momento, però, al di là di un paio di sondaggi dalla Premier e dall'Italia (Juve e Milan) nessuno si è fatto avanti concretamente. [...] Tra i profili attenzionati c'è sicuramente quello di Mikautadze, attaccante georgiano del Metz che ha segnato tre gol e servito un assist ad Euro 2024. Il costo del cartellino si aggira sui 25-30 milioni e c'è la concorrenza del Monaco. [...] Sorloth e Omorodion sono le prime scelte di De Rossi per sostituire Lukaku, ma l'ostacolo anche in questo caso è il costo dei cartellini.

(Il Messaggero)