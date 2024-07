Attesa per Dovbyk. Si riapre Oliveras

IL TEMPO (L. PES) - Ore di attesa. L'offerta della Roma è arrivata, adesso sta al Girona dare una risposta anche se il weekend potrebbe portare a una piccola sosta nella trattativa che è letteralmente esplosa negli ultimi giorni. 32 milioni più 4 di bonus per un totale di 36, questa la proposta recapitata agli spagnoli che con l'Atletico erano arrivati ad un accordo simile accontentandosi di qualche milione in meno rispetto ai 40 della clausola. Tra la Roma e il calciatore è praticamente tutto fatto, dopo le conferme pubbliche del suo agente e le trattative dei giorni passati su ingaggio (che dovrebbe superare i 3 netti all'anno) e le commissioni che non rappresentano alcun problema per andare a chiudere. Le parti resteranno in contatto è l'accelerata finale per vedere l'ucraino a Roma è dietro l'angolo. Nel frattempo si è riaperta la pista che potrebbe portare Oliveras in Arabia. Parti al lavoro per cercare la chiusura con l'Al-Ittihad.