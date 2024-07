Attesa Le Fée: Ghisolfi studia l'offerta giusta

IL TEMPO (L. PES) - Le Fée aspetta la Roma. Dopo aver trovato l'accordo con i giallorossi il centrocampista del Rennes attende soltanto l'offerta giusta da parte del suo ex direttore sportivo ora a Trigoria Ghisolfi. La distanza, ormai da qualche giorno, resta la stessa: circa cinque milioni. I francesi chiedono non meno di venti milioni (ovvero la stessa cifra per la quale un anno fa arrivò dal Lorient). La prima offerta romanista ammonta a circa quindici milioni, ma in questa settimana potrebbero arrivare novità per l'affondo dopo nuovi contatti tra le due società. Magari con l'inserimento di contropartite tecniche che possano essere gradite dal ds Massara. Il centrocampista spinge per il trasferimento nella Capitale e le parti presto si riaggiorneranno. Nel frattempo ieri è arrivato l'annuncio ufficiale dell'acquisto del giovanissimo Buba Sangarè. Il laterale destro classe 2007 arriva a titolo definitivo dal Levante e, almeno inizialmente, sarà aggregato alla Primavera, magari dopo un assaggio di ritiro estivo con la prima squadra. Il primo acquisto ufficiale dell'era Ghisolfi in attesa dei colpi per De Rossi, che tra meno di una settimana inizierà a preparare la prossima stagione al Fulvio Bernardini prima di volare in Inghilterra per la seconda parte di ritiro.

Da ieri, invece, sia Rui Patricio che Spinazzola non fanno più parte della rosa della Roma data la scadenza del contratto. Dopo il saluto del portoghese di domenica, è arrivato anche quello dell'ex Juventus. "Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima. Ogni volta che sono sceso in campo, ho lottato e sudato con tutte le mie forze per questi colori. Roma rimarrà sempre nel mio cuore. Sono fiero di aver contribuito al percorso del club, di aver riportato Roma e la Roma nei più grandi palcoscenici d'Europa, di aver dato tutto me stesso in campo e di aver condiviso momenti di gioia e di sofferenza con voi". Così l'ormai ex numero trentasette sul proprio profilo Instagram, in attesa di finalizzare l'accordo con il Napoli dove ritroverà quell'Antonio Conte sfiorato nel gennaio 2020 quando stava per lasciare i giallorossi per andare all'Inter nello scambio con Politano poi saltato in extremis.