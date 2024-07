Assignon è l'idea per la difesa

[...] Così se in principio il preferito di De Rossi era Raoul Bellanova, blindato dal Torino dalle alte richieste economiche per il suo cartellino, adesso il nuovo responsabile dell'area sportiva della Roma si sta guardando intorno e tra i nomi visionati c'è anche quello di Lorenz Assignon. Il terzino destro è di proprietà del Rennnes, club con cui i giallorossi hanno già chiuso l'operazione Le Fée [...] Ventiquattro anni, contratto fino al 2027, è un altro di quei ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Rennes che è riuscito a sfondare nel calcio dei grandi fino ad avere una valutazione di circa 7-8 milioni di euro. [...] Il Burnley negli ultimi giorni ha chiesto di nuovo Assignon in prestito al Rennes, ma il ragazzo ha già rifiutato per ora la destinazione non volendo giocare in Championship, con la speranza che la Roma possa presto fare i passi concreti per portarlo nella Capitale. Per la fascia sinistra invece, continua a essere Samuel Dahl il profilo al momento in pole. [...] È allora possibile che il Djurgarden abbia chiesto tempo alla Roma per averlo ancora a disposizione per i prossimi impegni mentre intanto sta cercando anche un sostituto all'altezza. Non resta che aspettare.

(corsport)