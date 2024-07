Assalto Soulè. La Roma alza l'offerta ma la Juventus rifiuta

LEGGO (F. BALZANI) - Un passo avanti, ma non ancora decisivo. La Roma ha deciso di modificare l'offerta per regalare Soulé a De Rossi. Il club ha alzato l'asticella portando la proposta ufficiale a 25 milioni più circa 4 di bonus semplici da raggiungere per l'argentino, che ha rifiutato il Leicester e spinge per raggiungere l'amico Dybala. Un totale di quasi 29 milioni rispetto ai 25 della scorsa settimana. Ancora poco per la Juve che continua a chiederne 35 e ha rifiutato di nuovo. Con uno sforzo in più la Roma potrebbero comunque convincere Giuntoli, che nel frattempo non ha ricevuto nuove offerte dalla Premier. L'obiettivo è chiudere entro la fine della settimana e nel frattempo la Roma ha lanciato un segnale informandosi su quella che sarebbe l'alternativa a Soulé. Si tratta di Summerville, ala del Leeds che nell'ultima Championship ha messo a segno 20 gol e 10 assist. Su di lui c'è il West Ham. Quasi fatta, invece, per Dahl. Il terzino svedese dovrebbe arrivare entro venerdì per 4,5 milioni. Nel frattempo Ghisolfi ha piazzato Pagano al Catanzaro e sta cercando estimatori di Abraham. Come alternativa resiste la candidatura di Sorloth, ma sale anche quella di Mateta del Crystal Palace. Ieri Abraham non ha giocato nemmeno l'amichevole - con tante assenze - col Kosice terminata 1-1: bel gol di Pisilli a rimediare l'errore di Darboe. Domani previsto il ritorno di Dybala e degli azzurri. Annullata, infine, l'amichevole col Tolosa del 27 luglio ad Ancona a causa del rischio incidenti coi tifosi marchigiani gemellati con quelli del Napoli.