Aspettando il centravanti: Abraham titolare a Latina

Se il mercato ha i suoi tempi, il campo non può aspettare. A un mese dall'inizio del campionato Daniele De Rossi prepara il primo test contro il Latina - oggi a Trigoria alle 18 - con una squadra ancora in allestimento. Perché all'appello mancano nomi nuovi. Il solo Le Fée a centrocampo non basta. E gli altri reparti risultano indeboliti: in difesa la Roma ha perso Llorente, sulle fasce Spinazzola e Kristensen. E con Karsdorp pronto a lasciare, a destra restano il 16enne Buba Sangaré e Celik. In questi giorni il ds Ghisolfi punta sull'attacco. Testa a testa con il Leicester per Matias Soulé. L'argentino preferisce la Serie A, vuole la Roma. Il nodo resta l'accordo con la Juventus, che chiede 35 milioni di euro [...] Ma non finisce qui. Perché manca pure il centravanti. Sempre che non resti Abraham: contro il Latina tocca a lui. Nelle ultime ore Ghisolfi ha riaperto la pista En-Nesyri, il centravanti marocchino del Siviglia. La Roma offre intorno ai 20 milioni di euro. In sostanza, una vera e propria ristrutturazione giallorossa. [...]

(la Repubblica)