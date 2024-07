Arriva Soulé. All in Dovbyk

IL TEMPO (L. PES) – Soulé può sorridere. Roma lo aspetta. Dopo l’accordo raggiunto a inizio settimana questi erano i giorni per limare gli ultimi dettagli tra Roma e Juventus su bonus e modalità di pagamento. Ieri l’ultimo via libera che chiude l’operazione. L’argentino già domani potrebbe sbarcare nella Capitale per svolgere le visite mediche e firma così da essere a disposizione di De Rossi già all’inizio dell’ultima settimana di ritiro a Trigoria prima della partenza per l’Inghilterra. Ieri nell’amichevole persa in Germania dalla Juventus, l’attaccante è rimasto in panchina e a fine gara è arrivata l’ammissione di Thiago Motta: “Mi ha chiesto di non giocare”. L’ultima scelta bianconera del classe 2003 che da quando la Roma ha iniziato a fargli la corte, non ha voluto sentire ragioni e alla fine il suo sogno è realtà: vestirà giallorosso per un’operazione da 30 milioni totali (26+4) e un contratto quinquennale pronto per lui. Nel frattempo prosegue con forza il pressing pcr Dovbyk. Dopo esser entrato a gamba tesa nella trattativa in stallo tra Atletico Madrid e Girona, Ghisolfi sta limando i dettagli per raggiungere un accordo totale con l’attaccante ucraino che gli permetterebbe di presentarsi al Girona in una condizione più favorevole, com’è stato anche per Le Fée e Soulé. Gli spagnoli partono dalla richiesta di 40 milioni della clausola, ma la prima offerta dei giallorossi sarà poco superiore ai 30 con bonus. Sono ore chiave per cercare di compiere un sorpasso memorabile sui Colchoneros, ma la punta ucraina è dalla parte della Roma. Dovbyk. infatti, sembra ormai aver deciso di scegliere i giallorossi.