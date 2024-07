Arriva Ryan, sarà lui il vice di Svilar. Con l'Australia ha giocato tre Mondiali

Tre Mondiali e un bel po' di Premier e Liga sulle spalle. La Roma piazza un colpo a sorpresa di assoluta esperienza per il ruolo di vice Svilar. A parametro zero, infatti, arriva Mathew Ryan, il "muro australiano": per lui contratto di un anno e opzione per altri due, possibili già domani le visite mediche. Il 32enne era svincolato dopo l'avventura all'Az Alkmaar e ha superato al fotofinish Andrada e Bodart. [...] L'apice lo raggiunge in Inghilterra dove si fa notare anche per un bel gesto: nel 2020 decide di donare 500 dollari per ogni parata dei portieri di Premier in quel turno di campionato per aiutare l'Australia alle prese con il dramma incendi. Per 4 anni difende i pali del Brighton, dove contribuisce alla salvezza del club tenendo per 10 volte la rete inviolata in 38 partite. Nel 2021 è il vice di Leno all'Arsenal. [...]

(gasport)