Arriva il gruppo azzurro. Come corre Kumbulla

Trigoria comincia a riempirsi: negli ultimi giorni sono tornati al lavoro due nazionali reduci dell'Europeo, Zalewski e Kumbulla. Entrambi hanno deciso spontaneamente di tagliami le vacanze per trovare più velocemente la condizione. Il secondo in particolare si è allenato tutta la settimana ed è ormai pronto a partecipare alle sessioni di gruppo. (...) Kumbulla dovrebbe rimanere alla Roma. Zalewski invece rimane in bilico, avendo il contratto in scadenza nel 2025. (...) Nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo anche tutti gli altri. Il quartetto azzurro sarà a Roma entro la fine della settimana.

(corsport)