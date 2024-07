Arriva Dahl: "Con la Roma sarà molto divertente"

IL ROMANISTA (IM) - Un altro tassello sta per aggiungersi alla rosa di Daniele De Rossi: Samuel Dahl è pronto a prendere il primo volo dalla Svezia con direzione Roma. Dopo l'acquisto a titolo definitivo di Angeliño, giallorossi hanno chiuso anche l'operazione per il terzino svedese. Il Djurgảrdens (club proprietario del cartellino) ha accettato la proposta, di 4 milioni di euro pià bonus, cifra che ha convinto il club a lasciare andare il classe 2003. (...) Dahl oggi giocherà la sua ultima partita con il club svedese (secondo turno di qualificazione per la Conference League contro il Progrès) e poi sarà pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il terzino ha parlato ai microfoni del sito Expressen, raccontando le sue emozioni: "Sarà molto divertente con la Roma, e soprattutto il fatto che la trattativa sia andata così veloce, è assolutamente incredibile. Domani la mia ultima partita col Djurgardens? Probabile. So che è rischioso, ma non voglio pensarci, altrimenti diventerebbe qualcosa di negativo".