Aouar saluta e va in Arabia. La Fiorentina segue Bove

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Non solo Le Fée, Ryan e le idee per l’attacco, da Soulé, Chiesa fino a Sorloth e En Nesyri. Tra le priorità di Ghisolfi ci sono anche le cessioni, fondamentali per finanziare buona parte del mercato in entrata, anche se la proprietà ha dato il via libera a determinati investimenti, a patto che rientrino in alcuni canoni di sostenibilità. (...) La trattativa per Aouar all'Al-Ittihad è in dirittura d’arrivo per una cifra complessiva di 15 milioni più bonus. (...) Ma non solo Aouar è in uscita dal centrocampo giallorosso: anche Edoardo Bove potrebbe salutare. La premessa è d’obbligo: la Roma non ha intenzione o urgenza di venderlo, il calciatore non ha fretta di andar via. Ma, qualora dovesse arrivare un’offerta importante e un progetto in grado di garantire al ragazzo una centralità che in giallorosso rischia di non avere, le parti potrebbero anche salutarsi. E la Fiorentina potrebbe rappresentare un’opzione da considerare. Palladino ha chiesto rinforzi in mezzo al campo e i principali obiettivi si chiamano Thorstevdt e Vranckx, ma non facilissimi da raggiungere. Ed ecco che la pista Bove potrebbe prender quota nelle prossime ore: il giocatore ha il gradimento del tecnico viola e un sondaggio esplorativo è stato fatto una decina di giorni fa, quando l’agente del giallorosso ha concluso il passaggio dall’Ascoli alla Fiorentina del giovane Tarantino. L’offerta è in arrivo. (...)