Aouar è a un passo dall'AL-Ittihad per 15 milioni

Houssem Aouar è ai saluti. Il centrocampista prelevato a parametro zero lo scorso anno dall'Olympique Lione, dall'allora direttore sportivo Tiago Pinto, è pronto per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. In Serie A non è riuscito a imporsi, ha trovato poco spazio nel centrocampo della Roma nonostante gli alti bassi del reparto. Né Mourinho, né De Rossi ci hanno puntato per via dei suoi limiti tecnici (e fisici): un buon piede, ma troppa discontinuità, poca corsa e quasi mai decisivo. (...) Sono caldissimi, infatti, i rapporti tra i giallorossi e l'Al-Ittihad pronto ad acquistarlo per 15 milioni più bonus. La trattativa può chiudersi già oggi con i giallorossi che inizialmente avevano avanzato una richiesta di 20. Houssem non è ancora a Trigoria per via di alcuni permessi arretrati che sta godendo, così come Ndicka e Shomurodov. Tutti dovrebbero aggregarsi nelle prossime ore, tranne Houssem che potrebbe, appunto, raggiungere l'Arabia Saudita. (...)

(Il Messaggero)