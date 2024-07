Anche l'Inter dice sì: seconde squadre incubatrici di profitto

L'ultimo annuncio di Beppe Marotta, presidente dell'Inter passata sotto l'ala economica protettiva del fondo americano Oaktree, rivaluta fondamentale per il rilancio del italiano le seconde squadre. Dalla Sicilia, il dirigente interista ha garantito che per la prossima stagione '25-'26 il club neroazzurro allestirà l'under 23 da schierare in Lega Pro, come hanno già fatto da tempo la Juve (e all'epoca c'era Marotta a guidare il management dei bianconeri) e di recente Atalanta e Milan [...] Sul piano economico, l'iniziativa ha dimensioni notevoli. Il Milan, secondo alcuni calcoli, ha iscritto a bilancio preventivo per l'operazione una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni [...] La missione seconda squadra ha una doppia convenienza, come dimostra di recente l'esperienza della Juve che durante l'ultima stagione di Lega Pro ha partecipato con la sua Next Gen anche alla prima parte dei play-off [...] Ecco allora il secondo aspetto da valutare: oltre al patrimonio economico c'è la possibilità di coltivare dei talenti che altrimenti, passando direttamente dalla Primavera alla prima squadra, non sarebbero riusciti a centrare il triplo salto di categoria.

(il Giornale)