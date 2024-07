Anche Giulia Dragoni con le giallorosse

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Colpo di mercato in casa Roma. Il club ha annunciato l'arrivo in prestito dal Barcellona di Giulia Dragoni. La centrocampista, proprio con le blaugrana, ha conquistato la Champions League, nella stagione scorsa, diventando la prima italiana a vincere il trofeo. Non solo. La classe 2006 ha rappresentato tutte le nazionali giovanili italiane ed è diventata la più giovane italiana a giocare un Mondiale (a 16 anni e 259 giorni).

Numeri importanti per la calciatrice che si unisce ad una rosa che punta a crescere anche in Europa dopo essersi laureata campione d'Italia per due anni consecutivi. L'approdo in giallorosso di Dragoni si unisce a quello del portiere Lukasova e del difensore Thogersen.