Alla Roma oltre 100.000 dollari dalla Fifa

IL ROMANISTA (L.F.) - La Roma Femminile nei 10 club al mondo che hanno guadagnato di più dal Mondiale del 2023. Ieri sono stati resi note le cifre dei "premi" che la Fifa ha distribuito complessivamente tra 1.041 società per il "Club Benefits Programme" in relazione all'ultima edizione della massima competizione per nazionali. "Le società sono state fondamentali per la crescita del calcio femminile" ha dichiarato il presidente Fifa Infantino quindi distribuire i finanziamenti è solo un modo per ringraziare del sostegno. Dal programma in questione la Roma e Ia squadra ad aver guadagnato di più in Italia e risulta come decima al mondo: la quota per ciascun club è stata determinata in base al ruolo svolto nella crescita e sviluppo delle giocatrici partecipanti pr venienti dal club e le 13 convocate arrivate dalla Capitale sono valse un totale di 111.992 dollari (11mila in più della Juventus).