All-in: aspettando che tornino i nazionali

[...] La prima preparazione estiva sotto la guida di Daniele De Rossi comincerà tra pochissimo e, almeno per la prima settimana, a ranghi piuttosto ridotti. [...] La primissima settimana di ritiro sarà anche occasione di vedere qualche giovane, i più avvezzi come Joao Costa o Pisilli ma non solo, condividere il campo con i "big" che invece potranno rispondere "presente" sin da subito alla chiamata romanista perché scevri di impegni con le nazionali o perché hanno già osservato il periodo di meritato riposo. [...]

Ci sarà, per esempio, Svilar, di cui si attende l'annuncio di un rinnovo e che posta regolarmente sui propri social immagini con la maglia della Roma, [...] o anche Smalling, per il quale la cessione non è un orizzonte lontanissimo. [...] E ancora, ci saranno anche Ndicka e Aouar, [...] ci sarà Abraham e, soprattutto, Dybala, che mancherà il 22 luglio per il test contro il Kosice visto il matrimonio in programma il 20. [...] Alla "spicciolata" inizieranno ad arrivare anche tutti gli altri, a partire da Nicola Zalewski: sarà lui il primo a rientrare dall'Europeo in Germania. [...] Non sono andati tanto oltre gli Azzurri Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy. [...] L'unico ancora in lizza è Celik: il turco si giocherà un posto nei quarti di finale con la sua Turchia. [...] Lo stesso discorso vale anche per Paredes che con l'Argentina è impegnato nella Copa America. [...]

(il Romanista)