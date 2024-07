Abraham si allena ma il futuro è incerto. Se resta, piacciono Konaté o Mateta

[...] Tammy Abraham ieri ha partecipato all'allenamento per la prima volta dopo aver saltato l'amichevole contro il Latina a causa di un problema muscolare. Allarme rientrato e seduta in gruppo per l'inglese mentre De Rossi dava indicazioni precise: "La prima reazione è del cervello, sbaglio e parto. Palla persa e parto". Il tecnico attende rinforzi tra cui una punta. Il valore dipende dalla permanenza o no di Abraham che in questa prima fase di ritiro ha dimostrato motivazioni.

In caso di cessione dell'ex Chelsea la Roma avrebbe un budget ulteriore per inseguire obiettivi che al momento sembrano difficili come Sorloth del Villarreal. [...] En-Nesyri, invece, si allontana definitivamente e oggi dovrebbe accettare la corte serrata del Fenerbahce dopo aver atteso un segnale dalla Roma. [...] In caso di permanenza di Abraham, invece, si punterà a un profilo a costo più contenuto. Piace Konaté del Salisburgo, si candida anche Mateta del Crystal Palace.

(gasport)