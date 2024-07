Abraham-Juve: contatto. Un altro 9 per Motta: spunta l'inglese come vice Vlahovic

La Juventus si guarda intorno per rinforzare anche l'attacco. L'ultima pista per il ruolo di vice Vlahovic porta a Tammy Abraham. I bianconeri nei giorni scorsi hanno sondato la disponibilità dell'inglese e della Roma. [...] Non c'è ancora una trattativa, ma Abraham è più che un'idea per la Signora. [...] La formula vale per tutti i reparti: uno esce e uno entra. Dopo l'addio di Moise Kean, [...] la Juventus ha bisogno di trovare una sistemazione ad Arek Milik per far spazio in rosa e nel monte-stipendi ad Abraham. [...]

L'ex Chelsea nel 2023-24 ha collezionato 321' e un gol in giallorosso. Ma nella prima stagione con la Roma, quella culminata con il trionfo in Conference, ha chiuso a quota 27 reti. [...] Chiesa può diventare la chiave futura per Abraham? Federico, fresco di delusione europea con l'Italia, in questo momento vuole prendersi del tempo per capire la sua posizione nella nuova Juventus e il mercato che potrebbe avere all'estero. [...] Chiesa, tramite il suo entourage, non ha chiuso a priori all'eventualità di raggiungere Dybala e De Rossi alla Roma, ma è attirato dall'estero e vuole prima verificare la concretezza degli interessi di Manchester United [...], Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco. [...]

(gasport)