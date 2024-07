A tutta su Dovbyk. Gelo con l’Atletico: i suoi agenti a Roma, l’ucraino è più vicino

All’improvviso, uno spiraglio di luce. E in fondo al tunnel di una trattativa complicata dalla presenza forte dell’Atletico Madrid, la Roma si è ritrovata di fronte, vicino più che mai, il vero obiettivo tra tante opzioni: proprio lui, Artem Dovbyk, centravanti rivelazione del Girona e capocannoniere dell’ultima Liga, da giorni in cima alla lista dei preferiti del tecnico Daniele De Rossi. […] Oggi sarà una giornata altrettanto caotica, nella quale bisognerà convincere il Girona ad abbassare la richiesta di 40 milioni (che equivale al valore della clausola). In soccorso del club giallorosso, in ogni caso, arriveranno i circa 10 milioni che pioveranno a breve da Basilea per la percentuale della cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal. E altri milioni potrebbero confluire nella casse della società a breve per effetto di altre cessioni. Su tutte, quella di Tammy Abraham (probabile destinazione la Premier).

(Gasport)