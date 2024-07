A Trigoria il primo test con il Latina. C'è Le Fée

Si alza il sipario sulla stagione della Roma: dopo dieci giorni di lavoro, prima amichevole per la squadra di Daniele De Rossi, che oggi pomeriggio a Trigoria ospita il Latina formazione di Serie C allenata da Pasquale Padalino (ore 18 diretta Dazn). C'è curiosità, soprattutto perché si vedrà all'opera Enzo Le Fée, il centrocampista che i giallorossi hanno preso dal Rennes e che potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Di sicuro giocherà dall'inizio Paulo Dybala: sgambata e poi partenza - fissata per domani - con direzione Buenos Aires dove ha un appuntamento decisamente importante con Oriana Sabatini: sabato la Joya si sposterà e usufruirà di cinque giorni di permesso [...] Probabile l'utilizzo della difesa a quattro che accompagnerà la squadra la prossima annata. De Rossi farà quasi sicuramente girare tutti gli uomini con i quali ha lavorato in questa prima parte di ritiro. Quindi, spazio ai giovani (un'attenzione particolare a Joao Costa), ma anche ai veterani come Smalling in difesa e Abraham in attacco [...] Prima della partenza verso l'Inghilterra dove la Roma giocherà la seconda parte di preparazione, confermata un'altra amichevole precampionato. Il 27 luglio si giocherà ad Ancona contro il Tolosa.

(il Messaggero)