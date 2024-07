A sinistra si punta Dahl, l’uomo degli assist

Si chiama Samuel Dahl, e in Svezia sono pronti a scommettere che sarà il futuro della Nazionale sulla fascia sinistra. È lui l'obiettivo della Roma per rimpiazzare Spinazzola e fornire a De Rossi un'alternativa ad Angeliño. La Roma sta per superare la concorrenza di Dinamo Zagabria e Basaksehir per il 21enne del Djugarden. (...) Ghisolfi lo segue da tempo e ha pronta un'offerta da 3,5 milioni per rinforzare a Roma la colonia degli under 25 destinati a far crescere il valore tecnico del club ed abbassare il monte ingaggi. (...)

(gasport)