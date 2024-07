2025 ora o mai più. Da Amrabat a Chiesa: senza il rinnovo vanno sul mercato

[...] Resta o va via? Il tormentone su Federico Chiesa prosegue ormai da mesi e mesi. All'origine c'è la situazione contrattuale dell'attaccante con la Juventus: accordo in scadenza nel 2025 con uno stipendio alto (5 milioni di euro netti a stagione) che il club bianconero non intende di certo rivedere al rialzo. [...] Le voci sugli interessamenti si sono moltiplicate, anche durante Germania 2024: dal Bayern Monaco ai club italiani. Per ora, però, nulla di caldo. In compenso Chiesa può diventare utile alla Juve anche in ipotesi di scambio. Per esempio con il Manchester United, in cui militano Jadon Sancho e Mason Greenwood. [...]

Stephan El Shaarawy, in Germania utilizzato da Spalletti solo un tempo nell'ultima partita contro la Svizzera, dovrà dimenticare la delusione per l'eliminazione degli azzurri agli ottavi, ma nel frattempo comincerà anche a pensare al suo futuro. A Roma e alla Roma si trova bene, tanto che appena un anno fa aveva prolungato il suo contratto sino al 30 giugno 2025. [...] Tutto lascia pensare che anche El Shaarawy resti nella Capitale, magari prolungando di nuovo il suo accordo con la Roma. Anche perché il feeling con l'allenatore è decisamente ricambiato: dall'arrivo di De Rossi, El Sha ha ricoperto un ruolo fondamentale per i successi della Roma e difficilmente il tecnico avvallerebbe una sua cessione. [...]

(gasport)