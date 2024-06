Zalewski e il futuro: "Non so se resto"

CORSPORT - L'esterno giallorosso della Roma Nicola Zalewski, da poco eliminato con la sua Polonia da Euro 2024, ha parlato per il quotidiano sportivo del suo futuro nella Capitale, in bilico tra la conferma e una possibile partenza. Queste le sue parole.

Torniamo all'italiano, però, Nicola.

"E dai".

La Polonia è stata eliminata, è già tempo di bilanci.

"E' stato un Europeo di alti e bassi: peccato per la partita con l'Austria, che è stata sbagliata, ma il girone era difficile. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà contro avversarie come Francia o Olanda che hanno i mezzi per arrivare in fondo".

Il bilancio di Zalewski, tre partite su tre all'Europeo a 22 anni?

"Personalmente credo di essere cresciuto tanto. Ogni volta che vado in nazionale sento di migliorare, tra allenamenti e partite. In questo mi aiuta lavorare con campioni come Robert, che sono impressionanti in ogni seduta".

Però gioca in un ruolo diverso rispetto alla Roma di De Rossi.

"Nella Polonia sono tornato a occupare la posizione in cui mi piazzava Mourinho, quindi la conosco".

Esterno a tutta fascia nel 3-5-2? E' quello il compito che Zalewski sente più suo?

"Non ho detto questo. Siccome mi è stato chiesto anche dai colleghi polacchi, ho risposto spiegando la differenza rispetto alla Roma. Da quando è arrivato De Rossi sono tornato a giocare alto".

Preferenze?

"Ma non ho preferenze. So che il concetto può apparire scontato però io gioco dove serve. E' il mio lavoro".

A proposito, è ufficiale il rinnovo di De Rossi fino al 2027.

"La comunicazione è arrivata adesso ma sapevamo già tutti che il futuro della Roma sarebbe stato con lui. Ne siamo felici, ora speriamo di fare una grande stagione".

Il futuro dell'allenatore è chiaro. Ma il futuro di Zalewski?

"Ne parleremo. Le cose si fanno sempre in due".

Cioè?

"Vediamo".

Se le cose si fanno in due, la volontà di Zalewski qual è?

"E' tutto da chiarire. Ci sono tante dinamiche all'interno di un mercato, di un trasferimento o anche della decisione di rimanere".

Torniamo a noi. Come finirà questa storia?

"Non lo so. Dobbiamo sentire cosa dice la Roma, cosa pensi. Dobbiamo capire se proseguire o dividerci".