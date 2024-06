Zalewski chiave per Bellanova

(...) Daniele De Rossi ha lasciato la lista dei desideri sulla scrivania del ds Florent Ghisolfi: un portiere di riserva, due terzini, un centrocampista box to box, un esterno d'attacco per la fascia sinistra e un centravanti di riserva se Abraham non sarà ceduto, altrimenti un titolare. (...) Tra questi c'è Raoul Bellanova espressamente chiesto dal tecnico. (...) Acquistare Bellanova significherebbe mettere al riparo la fascia destra per diversi anni (è classe 2000) e renderebbe la manovra d'attacco complessivamente più pericolosa. Tutto, però, ha un prezzo e il presidente del Torino Cairo ha fissato quello di Raoul a 25 milioni. Cifra che Ghisolfi non può mettere sul piatto altrimenti esaurirebbe gran parte del suo budget di mercato. Allora proverà a trattare, inserendo qualche contropartita. Il nome più caldo è quello di Zalewski, reduce da un Europeo positivo ma da una stagione da dimenticare. Il polacco potrebbe portare il cartellino di Bellanova a 10/12 milioni, a questo punto una parte si potrebbe coprire con la cessione di Karsdorp all'Aek Atene unico club al momento interessato all'olandese.

(Il Messaggero)