Zalewski-Bellanova, il Toro ci sta

Nicola Zalewski al Torino è qualcosa che, nelle prossime settimane, potrebbe concretizzarsi. (...) Zalewski è cresciuto nella Roma, è tifoso e calciatore, e la priorità è, o per meglio dire sarebbe, restare a Trigoria. L'ipotesi granata, però, non è da scartare e lui la preferirebbe rispetto a una soluzione estera. Cederlo per la Roma avrebbe un doppio significato: una plusvalenza secca e la possibilità di arrivare più facilmente a Bellanova. Il terzino piace a De Rossi, piace al club e ha tutte le caratteristiche che la Roma cerca nei nuovi acquisti. (...) Il Torino lo valuta al- meno 20 milioni e la difficoltà della trattativa è tutta lì Chiaro che inserire un giocatore come Zalewski non dimezzerebbe il prezzo, ma lo ridurrebbe molto: potrebbe essere questa la strate gia vincente. (...) Al giocatore, anche per motivi personali, interessa invece rimanere in Italia e la Roma, come ha già avuto modo di far filtrare, è destinazione assai. (...) Gradimento è e sarà la parola chiave dei prossimi giorni per Ghisolfi, chiamato a formalizzare la trattativa Como-Belotti e a cercare di disfarsi di quei giocatori che non rientrano più nel progetto.Se c'è una cosa che il nuovo ds vorrebbe consegnare a De Rossi l'8 luglio è proprio questa: una rosa magari non completa in tutti i reparti, ma più sana.

(Corsport)