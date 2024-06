X, gli auguri della Roma a Paredes: "Buon compleanno" (FOTO)

Giornata importante per il centrocampista giallorosso Leandro Paredes, che compie oggi 30 anni. Arrivato nella Capitale nel 2014, l'argentino è rimasto fino all'estate del 2017 (con un prestito annuale all'Empoli) per poi tornare la scorsa estate direttamente dal PSG. La Roma come di consueto ha deciso quindi di fargli gli auguri sul proprio profilo X: "Buon compleanno, Leandro Paredes!".