Voeller: "Ho fiducia nel programma della Roma, sono molto contento per De Rossi. Mi auguro che Ghisolfi possa costruire una squadra di livello"

CORSPORT - L'ex attaccante giallorosso Rudi Voeller, attuale direttore tecnico della Nazionale tedesca, ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano (tra le altre cose) del nuovo progetto della Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Queste le sue parole.

Bayer Leverkusen e Atalanta sono indicati da molti come un modello di calcio da imitare: squadre forti, bilanci in ordine. Si può resistere in alto dopo certi exploit?

"Certo. Basta investire con attenzione e saper vendere al momento giusto. Noi abbiamo allevato Havertz e poi lo abbiamo ceduto al Chelsea a cifre mostruose. Con certi affari rifai la squadra e magari ti viene anche meglio".

Anche la "sua" Roma sembra orientata verso uno sviluppo più graduale e razionale.

"Ho fiducia in questo programma. Non so bene chi possa andare via e chi arriverà però se l'idea è di investire sui giovani mi piace. E sono molto contento per De Rossi, che ha saputo imprimere una svolta e conquistare molti punti anche se poi è stato eliminato dal Leverkusen".

Conosce il nuovo direttore tecnico Ghisolfi?

"No. Ma mi auguro che sappiano costruire una Roma di livello. Come dice Daniele, non serve spendere tanto ma spendere bene".