Via alla "Due Diligence": Friedkin vicini all'Everton

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - One step closer", direbbero gli inglesi: un passo dei Friedkin più vicino allacquisto della mnaggioranza delle quote dell'Everton. (...) Nelle scorse ore Liverpool Echo ha reso noto che dai Friedkin è già arrivata la prima iniezione diliquidità nelle casse dell'Everton, per un totale di 200 milioni di sterline. (...) I Friedkin sono vicini a diventare i nuovi proprietari dell'Everton come nessuno dei potenziali acquirenti che si erano affacciati numerosi negli scorsi mesi siano mai stati, ma il prossimo step richiederànecessariamente del tempo per essere effettuato. Il team di Dan sta già effettuando la cosiddetta "Due Diligence", ovvero lanalisi dettagliata dei conti dellEverton che precede l'offerta definitiva ma si tratta di un processo che può richiedere dai 30 ai 60 giorni e prima del quale non può essere ratificata alcuna uficialità, né la Premier League potrà dare il suo ok al passaggio di proprietà. (...) In tutto questo, in Inghilterra garantiscono anche che tra Everton e Roma non ci sarà una gerarchia ma semplicemente una gestione separata dei due club dagli stessi proprietari.